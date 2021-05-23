В Ryanair прокомментировали инцидент с экстренной посадкой самолета в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Компания Ryanair получила уведомление о потенциальной угрозе безопасности на борту от управления воздушного движения Беларуси, сообщили в авиакомпании.

Напомним, борт экстренно сел в национальном аэропорту Минск днем в воскресенье.

Как сообщил представитель перевозчика, поступило указание – добраться до ближайшего аэропорта в Минске. В авиакомпании отметили, что борт благополучно приземлился, была проведена проверка безопасности.

"Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пяти часов пребывания на земле в Минске", – рассказал перевозчик.

В Ryanair подчеркнули, что борт должен был вылететь из аэропорта "Минск" в 19:00 по минскому времени.

Также компания уведомила об инциденте национальные и европейские агентства по безопасности и охране и принесла извинения пассажирам за задержку, которая случилась не по вине Ryanair.

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