ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ryanair прокомментировали инцидент с экстренной посадкой самолета в Беларуси

24.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Компания Ryanair получила уведомление о потенциальной угрозе безопасности на борту от управления воздушного движения Беларуси, сообщили в авиакомпании.

Напомним, борт экстренно сел в национальном аэропорту Минск днем в воскресенье.

Как сообщил представитель перевозчика, поступило указание – добраться до ближайшего аэропорта в Минске. В авиакомпании отметили, что борт благополучно приземлился, была проведена проверка безопасности.

"Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пяти часов пребывания на земле в Минске", – рассказал перевозчик.

В Ryanair подчеркнули, что борт должен был вылететь из аэропорта "Минск" в 19:00 по минскому времени.

Также компания уведомила об инциденте национальные и европейские агентства по безопасности и охране и принесла извинения пассажирам за задержку, которая случилась не по вине Ryanair.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет экстренно приземлился в национальном аэропорту "Минск" в воскресенье, так как борт получил сообщение о минировании, которое не подтвердилось.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Об угрозе на борту экипажа рейса Ryanair сообщила "Белаэронавигация"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by