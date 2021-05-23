Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Диспетчеры "Белаэронавигации" сообщили самолету компании Ryanair о том, что им поступило сообщение о возможном минировании воздушного судна, рассказали в пресс-службе национального аэропорта "Минск".

Госпредприятие "Белаэронавигация" занимается управлением воздушного движения.

"Сигнал о возможном минировании судна поступил сразу туда, там свои диспетчеры, они передали сообщение самолету и в аэропорт", – сказали Sputnik в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, "Белаэронавигация" постоянно находится на связи с самолетами.

"Сообщение о минировании нам поступило в 12:50, а посадили борт в 13:15. Тем не менее, решение о посадке или продолжении полета всегда принимает командир самолета", - добавил собеседник.

Самолет Boeing 737-800 вылетел из Афин в 10:29 воскресенья, но приземлился не в Вильнюсе. Позднее поступила информация о том, что один из пассажиров рейса был задержан. Им оказался экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич. В отношении его и основателя Telegram-канала Степана Путило возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси.

По данным СК республики, по факту сообщения о минировании самолета возбуждено уголовное дело.