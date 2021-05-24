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Умер старейший белорусский художник Александр Соловьев

24.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Скончался витебский художник-авангардист Александр Соловьев, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Белорусский союз художников.

Соловьеву было 94 года. Он родился в 1926 году в России, прошел Великую отечественную войну. Закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.Мухиной (отделение мастеров монументально-декоративной живописи).

В Беларусь он приехал в 1959 году, и по 1965-й учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте. После завершения учебы попал в Витебск, где работал художником-постановщиком, а затем - главным художником драматического театра имени Якуба Коласа. 

© Photo : Полоцкая художественная галерея
Александр Соловьев. "Коварство и любовь"

В 1970-е годы увлекся абстракционизмом и в дальнейшем работал в этом стиле.

В 1982 году Соловьеву присвоили звание Заслуженного деятеля искусств БССР, в 2017-м наградили орденом Франциска Скорины за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие искусства и культуры Беларуси.

Также он имеет Орден Красной Звезды.

© Photo : Полоцкая художественная галерея
Александр Соловьев. Цикл "Старая фреска"

На его счету - оформление более 800 спектаклей в Витебском театре, более ста - в других театрах Беларуси и за пределами страны.

Кроме того, Соловьев имеет и живописные работы. Художник являлся активным участником городских, областных, республиканских и международных выставок (в России, странах Прибалтики, Австралии, Германии и других странах Европы). 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Соловьев работал в стиле абстракционизма, на его счету сотни декораций к спектаклям как в различных театрах Беларуси и за границей.
 
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