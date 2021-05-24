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К Протасевичу в СИЗО КГБ, скорее всего, уже допустили дежурного адвоката

24.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. К задержанному белорусской милицией Роману Протасевичу, который был доставлен в СИЗО КГБ, скорее всего уже допустили дежурного адвоката, сообщил Sputnik информированный источник.

"Скорее всего, дежурный адвокат был вызван из адвокатского бюро Октябрьского района Минска, как это обычно бывает, когда подозреваемого доставляют с СИЗО КГБ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, скорее всего, родственники задержанного Протсевича уже заключили договор с недежурным адвокатом.

"Я думаю, что он уже с заключенным договором подъезжает к зданию СИЗО, чтобы встретиться со своим доверителем", - сказал информированный источник.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный проходит по уголовному делу, возбужденному КГБ, ему вменяется три состава преступления.
 
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