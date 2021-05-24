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ЕГУ потребовал освободить задержанную вместе с Протасевичем студентку
24.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая ― Sputnik. Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе потребовал освободить студентку вуза Софию Сапегу, задержанную 23 мая в минском аэропорту вместе Романом Протасевичем, одним из основателей признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta.
София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
"Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапеги. Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в конституции", - говорится в заявлении ЕГУ.
В заявлении отмечается, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.
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Софию Сапегу задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом", говорится в заявлении вуза.
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