ЕГУ потребовал освободить задержанную вместе с Протасевичем студентку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая ― Sputnik. Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе потребовал освободить студентку вуза Софию Сапегу, задержанную 23 мая в минском аэропорту вместе Романом Протасевичем, одним из основателей признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

"Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапеги. Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в конституции", - говорится в заявлении ЕГУ.

В заявлении отмечается, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.