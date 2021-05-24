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Минский аэропорт работает в штатном режиме после инцидента с бортом Ryanair

24.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Минский аэропорт работает в штатном режиме после инцидента с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, но приземлившимся в белорусской столице, рассказали Sputnik в пресс-службе воздушной гавани.

"Да, аэропорт работает в штатном режиме. На нашем сайте есть онлайн-табло вылетов и прилетов, вы можете убедиться в том, что рейсы выполняются по расписанию", – уточнили там.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На место выбыли саперы, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность.

Информация о минировании не подтвердилась, а СК Беларуси позже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Самолет пробыл в минском аэропорту семь с половиной часов, после чего вылетел в Вильнюс.

Задержание Протасевича

Как стало известно позднее, по результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред признанных экстремистскими Telegram-канала Nexta и редактор "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Самолет, пролетая над Беларусью, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации, диспетчеры направили борт в аэропорт "Минск".
 
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