"Террористический" список КГБ: первыми белорусами были Протасевич и Путило

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич был одним из первых внесен в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, который формирует КГБ Беларуси.

Фамилии Протасевича и второго основателя Telegram-канала Степана Путило Комитет государственной безопасности внес в данный Перечень в ноябре 2020 года. Протасевич в этом списке числится под номером 726. Они стали первыми гражданами Беларуси, который КГБ внесло в это список.

Данные белорусские граждане попали в "террористический" список КГБ Беларуси на основании ст. 293 "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса Беларуси. Эта статья указана в графе списка КГБ, в данном списке также указана страна пребывания Протасевича и Путило - Польша.

Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности находится в открытом доступе на сайте КГБ. В нем находятся в основном граждане Афганистана, Йемена, Египта, Нигерии, Ирака и других стран, которые объявлены в том числе в международный розыск. Практически все они находятся в Санкционном перечне Комитета Совета Безопасности ООН.

В феврале 2021 года КГБ обновил Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, и внес туда еще около 20 граждан Беларуси. Тогда впервые в этот перечень попали пять женщин, имеющих белорусское гражданство - Галина Дербыш, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Ирина Горячкина и Ольга Майорова.

Кроме этого в список внесены Николай Автохович, Павел Сава, Артур Попок, Сергей Резанович, Антон Мельхер, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов, Дмитрий Резанович. Всем им предъявлено обвинение по ст. 289 "Акт терроризма", все, кроме Артура Попка задержаны, он объявлен в розыск.

В апреле в список было добавлено еще 17 человек, в их числе - Светлана Тихановская, Павел Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом.

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