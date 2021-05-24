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"Террористический" список КГБ: первыми белорусами были Протасевич и Путило
24.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич был одним из первых внесен в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, который формирует КГБ Беларуси.
Фамилии Протасевича и второго основателя Telegram-канала Степана Путило Комитет государственной безопасности
Данные белорусские граждане попали в "террористический" список КГБ Беларуси на основании ст. 293 "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса Беларуси. Эта статья указана в графе списка КГБ, в данном списке также указана страна пребывания Протасевича и Путило - Польша.
© REUTERS / Edgar Su
Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности находится в открытом доступе на сайте КГБ. В нем находятся в основном граждане Афганистана, Йемена, Египта, Нигерии, Ирака и других стран, которые объявлены в том числе в международный розыск. Практически все они находятся в Санкционном перечне Комитета Совета Безопасности ООН.
В феврале 2021 года КГБ
Кроме этого в список внесены Николай Автохович, Павел Сава, Артур Попок, Сергей Резанович, Антон Мельхер, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов, Дмитрий Резанович. Всем им предъявлено обвинение по ст. 289 "Акт терроризма", все, кроме Артура Попка задержаны, он объявлен в розыск.
В апреле в список было
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Генпрокуратура Беларуси еще осенью прошлого года направила запрос в Польшу о выдаче основателя для привлечения их к уголовной ответственности.
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