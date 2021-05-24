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Украинского депутата, который встречался с Лукашенко, исключили из фракции
24.05.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая ― Sputnik. Депутата Верховной Рады Украины Евгения Шевченко исключили из партии "Слуга народа", сообщается на сайте фракции.
Такое решение было принято большинством голосов, собраны все подписи, а документы в ближайшее время будут переданы в Верховную Раду.
Встреча Шевченко с Лукашенко
Напомним, 21 апреля нардеп Украины Шевченко
Александр Лукашенко на ней заявил, что, "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".
Депутат Шевченко заявил, что украинцы и белорусы - два самых близких народа, и политика, направленная на разрушение связей, ни к чему хорошему не приведет. При этом депутат добавил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом.
"Социологи показывают, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом в Украине. Это же не просто так. Это социология, это наука. Поэтому делать такие заявления, как делают некоторые наши политики – недопустимо", – отметил нардеп Шевченко.
В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не будет сталкиваться с Украиной и демонстрировать неприличное поведение, но на некоторые вещи будет вынуждена реагировать.
При этом белорусский лидер напомнил, что Украина – это не просто страна по соседству на юге, а государство, которое он не считает чужим.
Визит Евгения Шевченко в Минск вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе.
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Решение принято большинством голосов членов фракции, собраны все подписи, а документы в ближайшее время будут переданы в Верховную Раду.
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