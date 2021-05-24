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Украинского депутата, который встречался с Лукашенко, исключили из фракции

24.05.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая ― Sputnik. Депутата Верховной Рады Украины Евгения Шевченко исключили из партии "Слуга народа", сообщается на сайте фракции.

Такое решение было принято большинством голосов, собраны все подписи, а документы в ближайшее время будут переданы в Верховную Раду.

Встреча Шевченко с Лукашенко

Напомним, 21 апреля нардеп Украины Шевченко провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

Александр Лукашенко на ней заявил, что, "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".

Депутат Шевченко заявил, что украинцы и белорусы - два самых близких народа, и политика, направленная на разрушение связей, ни к чему хорошему не приведет. При этом депутат добавил, что треть украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом.

"Социологи показывают, что на сегодняшний день 36% украинцев хотели бы видеть вас, Александр Григорьевич, своим президентом в Украине. Это же не просто так. Это социология, это наука. Поэтому делать такие заявления, как делают некоторые наши политики – недопустимо", – отметил нардеп Шевченко.

В свою очередь, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не будет сталкиваться с Украиной и демонстрировать неприличное поведение, но на некоторые вещи будет вынуждена реагировать.

При этом белорусский лидер напомнил, что Украина – это не просто страна по соседству на юге, а государство, которое он не считает чужим.

Визит Евгения Шевченко в Минск вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе.  

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Теги: Минск
 
 
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Решение принято большинством голосов членов фракции, собраны все подписи, а документы в ближайшее время будут переданы в Верховную Раду.
 
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