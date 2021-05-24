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Посольство РФ отслеживает ситуацию с задержанной россиянкой
24.05.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Беларуси находится в контакте с белорусскими властями по вопросу российской гражданки Софии Сапеги, которая была снята с самолета вместе с Романом Протасевичем.
"Посольство находится в контакте с властями Беларуси по поводу задержания 23 мая гражданки России", - заявили Sputnik в понедельник в российской дипмиссии в Минске.
София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.
Ранее в госСМИ Беларуси
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Белорусский оппозиционер Протасевич, летевший из Греции в Вильнюс был снят с самолета, который экстренно сел в Минске.
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