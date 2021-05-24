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Посольство РФ отслеживает ситуацию с задержанной россиянкой

24.05.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Посольство Российской Федерации в Беларуси находится в контакте с белорусскими властями по вопросу российской гражданки Софии Сапеги, которая была снята с самолета вместе с Романом Протасевичем.

"Посольство находится в контакте с властями Беларуси по поводу задержания 23 мая гражданки России", - заявили Sputnik в понедельник в российской дипмиссии в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее в госСМИ Беларуси сообщалось, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета Ryanair. По информации, озвученной в эфире телеканала "Беларусь 1", милиция задержала Протасевича после того, как Сапега, летевшая с ним, отправила фото другому оппозиционному блогеру, который опубликовал снимок у себя в канале. Диктор также подчеркнул, что девушка является сотрудницей Белсата.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский оппозиционер Протасевич, летевший из Греции в Вильнюс был снят с самолета, который экстренно сел в Минске.
 
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