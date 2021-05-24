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Лосенка с переломами двух ног, попавшего под машину, спасли в Лиде

24.05.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 24 мая – Sputnik. В Лиде спасли лосенка, который попал под машину на трассе М6 "Гродно-Минск", получил тяжелые травмы и остался лежать на обочине.

О необычном происшествии сообщает пресс-служба Лидского райисполкома. Сбитого машиной лосенка нашли на выходных работники лидской дорожной службы. Животное лежало на обочине на трассе М6, было понятно, что оно получило травмы.

Лосенка передали в местный лесхоз, а оттуда – в лидскую ветеринарную клинику. У животного были сломаны две ноги. Если бы не помощь человека, в естественной природе его бы ждала гибель. Ему сделали операцию и соединили кости хирургическими скобами. Это помогло избежать ампутации. В первый же день лосенок смог встать на ноги.

В понедельник лосенка передали на одну из лидских животноводческих ферм, там за ним будут присматривать, пока кости не срастутся. Когда малыш выздоровеет, его можно будет вернуть в живую природу.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Если бы животное не нашли работники дорожной службы, то в живой природе он был бы обречен на гибель.
 
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