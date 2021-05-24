Минск уведомил ICAO и IATA о готовности расследовать инцидент с самолетом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Беларусь уведомила Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA) о готовности расследовать ситуацию с инцидентом посадки самолета Ryanair в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций республики.

"Да, это действительно так", - рассказала представитель министерства. От других комментариев по данной теме в ведомстве пока отказались.

Ранее IATA заявила, что требует провести расследование инцидента с самолетом Ryanair.

"Мы решительно осуждаем любое нарушающее международное право вмешательство, любые незаконные требования о приземлении, касающиеся гражданской авиации", - говорится в сообщении организации.

В IATA отметили, что детали произошедшего с самолетом до конца не понятны. Потому требуется проведение расследования компетентными международными структурами.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

На борту самолета находился экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был задержан. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. Кроме того, в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса.

Как сообщают многие СМИ, вместе с Романом Протасевичем была задержана и его девушка. София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в ЕГУ на программе "Международное право и право Европейского союза".

Далеко не первый случай в истории полетов

Экстренная посадка в Минске самолета и задержание летевшего на нем Романа Протасевича – не первый случай в истории воздушной авиации.

Похожий громкий инцидент произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

Еще один случай произошел в октябре 2016 года, когда белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев для проверки сообщения об угрозе национальной безопасности Украины.

Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс Киев — Минск, вернулся в киевский аэропорт из-за угрозы украинских властей поднять истребители. После посадки правоохранительные органы Украины сняли с рейса пассажира - гражданина Армении. МИД Беларуси заявил протест и вручил ноту Украине в связи с принудительной посадкой в Киеве белорусского лайнера.