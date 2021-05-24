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Сообщение о минировании: в аэропорту Минска задерживается вылет самолета

24.05.2021 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. В Национальном аэропорту "Минск" задерживается вылет самолета Lufthansa во Франкфурт, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, самолет Lufthansa должен был вылететь во Франкфурт в 14.20, но напротив рейса по-прежнему значится отметка "посадка".

В пресс-службе Национального аэропорта сообщили, что на электронную почту поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс приостановлена.

"На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться", - говорится в заявлении Национального аэропорта "Минск".

По сообщениям очевидцев, самолёт Lufthansa был практически готов к вылету. Но после всем вылетающим пассажирам сказали покинуть салон для того, чтобы провести досмотр судна. Пассажиры также прошли дополнительный досмотр.

Службы Национального аэропорта "Минск" приносят пассажирам извинения за задержку рейса. И выражают надежду на понимание того, что все меры направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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На электронную почту национального аэропорта Минск поступило сообщение о намерении совершить теракт на рейсе Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт.
 
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