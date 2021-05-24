Задержанную с Протасевичем россиянку будет защищать белорусский адвокат

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Гражданка России София Сапега, которая была снята с самолета вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, заключила договор с белорусским адвокатом, сообщил Sputnik информированный источник.

"Она заключила договор на защиту с белорусским адвокатом. Пока что его не допустили к ней", - сказал источник Sputnik. В рамках какой статьи задержана София Сапега, не сообщается.

Как ранее сообщал Sputnik, посольство Российской Федерации в Беларуси находится в контакте с белорусскими властями по вопросу российской гражданки Софии Сапеги, которая была снята с самолета вместе с Романом Протасевичем.

"Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России. Находимся в контакте с белорусскими правоохранителями" - заявили в понедельник в российской дипмиссии в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее в госСМИ Беларуси сообщалось , что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета Ryanair. По информации, озвученной в эфире телеканала "Беларусь 1", милиция задержала Протасевича после того, как Сапега, летевшая с ним, отправила фото другому оппозиционному блогеру, который опубликовал снимок у себя в канале. Диктор также подчеркнул, что девушка является сотрудницей Белсата.

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