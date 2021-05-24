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Задержанную с Протасевичем россиянку будет защищать белорусский адвокат
24.05.2021 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая - Sputnik. Гражданка России София Сапега, которая была снята с самолета вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, заключила договор с белорусским адвокатом, сообщил Sputnik информированный источник.
"Она заключила договор на защиту с белорусским адвокатом. Пока что его не допустили к ней", - сказал источник Sputnik. В рамках какой статьи задержана София Сапега, не сообщается.
Как ранее сообщал Sputnik, посольство Российской Федерации в Беларуси
"Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России. Находимся в контакте с белорусскими правоохранителями" - заявили в понедельник в российской дипмиссии в Минске.
София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.
Ранее в госСМИ Беларуси
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Ранее в посольстве РФ сообщили, что отслеживают ситуацию с задержанной в аэропорту Минска россиянкой.
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