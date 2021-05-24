ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержанную с Протасевичем россиянку будет защищать белорусский адвокат

24.05.2021 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Гражданка России София Сапега, которая была снята с самолета вместе с оппозиционером Романом Протасевичем, заключила договор с белорусским адвокатом, сообщил Sputnik информированный источник.

"Она заключила договор на защиту с белорусским адвокатом. Пока что его не допустили к ней", - сказал источник Sputnik. В рамках какой статьи задержана София Сапега, не сообщается.

Как ранее сообщал Sputnik, посольство Российской Федерации в Беларуси находится в контакте с белорусскими властями по вопросу российской гражданки Софии Сапеги, которая была снята с самолета вместе с Романом Протасевичем.

"Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России. Находимся в контакте с белорусскими правоохранителями" - заявили в понедельник в российской дипмиссии в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка Сапега возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее в госСМИ Беларуси сообщалось, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета Ryanair. По информации, озвученной в эфире телеканала "Беларусь 1", милиция задержала Протасевича после того, как Сапега, летевшая с ним, отправила фото другому оппозиционному блогеру, который опубликовал снимок у себя в канале. Диктор также подчеркнул, что девушка является сотрудницей Белсата.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в посольстве РФ сообщили, что отслеживают ситуацию с задержанной в аэропорту Минска россиянкой.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минск уведомил ICAO и IATA о готовности расследовать инцидент с самолетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by