Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Подробности об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту "Минск" рассказали на брифинге с участием представителей Министерства транспорта Беларуси, командования ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси и предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

"Литва пока не уведомила Беларусь об ограничениях на полеты", - отметили на пресс-конференции.

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