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Сообщение об угрозе взрыва самолета Raynair поступило от имени "Хамас"

24.05.2021 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Подробности об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту "Минск" рассказали на брифинге с участием представителей Министерства транспорта Беларуси, командования ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси и предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

"Литва пока не уведомила Беларусь об ограничениях на полеты", - отметили на пресс-конференции.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о...
 
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