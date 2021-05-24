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Сообщение о теракте на борту Lufthansa не подтвердилось

24.05.2021 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa готовится к вылету из Минска, сообщила пресс-служба национального аэропорта.

Ранее появилась информация, что на электронную почту воздушной гавани поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт. Вылет рейса был приостановлен.

"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", – сказали в аэропорту.

Там также отметили, что борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка пассажиров на рейс.

По информации воздушной гавани, сейчас Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации воздушной гавани, сейчас Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.
 
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