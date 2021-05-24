|
Сообщение о теракте на борту Lufthansa не подтвердилось
24.05.2021 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa готовится к вылету из Минска, сообщила пресс-служба национального аэропорта.
Ранее появилась информация, что на электронную почту воздушной гавани поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт. Вылет рейса был приостановлен.
"На данный момент все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены. Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", – сказали в аэропорту.
Там также отметили, что борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка пассажиров на рейс.
По информации воздушной гавани, сейчас Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации воздушной гавани, сейчас Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)