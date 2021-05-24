Генпрокуратура: жалобы, поданные по электронной почте, не рассматриваются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – SPUTNIK. Устные или письменные жалобы по уголовным делам имеют право подавать только участники уголовного процесса, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Беларуси.

Уточняется, что поводом для заявления послужили "многочисленные электронные обращения по вопросу возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ООО "TУT БАЙ МЕДИА".

Кроме того, в заявлении отмечается, что "подача жалоб посредством электронной почты уголовно-процессуальным законом не предусмотрена".

Что касается получения доступа к интернет-ресурсам, то эти вопросы находятся в компетенции Министерства связи и информатизации.

Дело "ТУТ БАЙ МЕДИА"

Уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено 18 мая Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

В КГК пояснили, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ).

"По данным ДФР, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий", – рассказали в КГК.

В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента ПВТ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Доступ к интернет-ресурсам tut.by ограничен

Как ранее сообщили в Мининформе, на основании уведомления Генпрокуратуры было принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу TUT.BY и его копиям.

В заявлении ведомства уточнялось, что Генпрокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.BY.

"В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL", – пояснили в Мининформе.

В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ, в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, предупредили в министерстве.