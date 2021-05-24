Lufthansa приостанавливает полеты в воздушном пространстве Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что временно приостанавливает полеты в белорусском воздушном пространстве, сообщило агентство AFP.

"В связи с динамикой текущей ситуации пока приостанавливаем операции в воздушном пространстве Беларуси", – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник 24 мая на электронную Национального аэропорта Минск поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт. Вылет рейса был приостановлен. Позже после проверки лайнер смог вылететь в Германию.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

На борту самолета находился экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был задержан. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. Кроме того, в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса.

Вместе с Романом Протасевичем была задержана и его девушка. София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в ЕГУ на программе "Международное право и право Европейского союза".

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Сообщение о теракте на борту Lufthansa не подтвердилось