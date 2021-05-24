Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Тест на наркотики, проведенный Дамиано Давиду – солисту выигравшей Евровидение итальянской рок-группы Måneskin – показал отрицательный результат, Европейский вещательный союз закрыл расследование, говорится в официальном заявлении.

"После обвинений в употреблении наркотиков в "зеленой комнате" во время финала Евровидения в субботу, 22 мая, Европейский вещательный союз (EBU) по просьбе итальянской делегации провел расследование фактов, в том числе проверил все имеющиеся видеокадры", – уточняется в заявлении.

Как следует из заявления, дело закрыто.

Европейский вещательный союз также выразил встревоженность тем, что из-за спекуляций, провоцирующих фейковые новости, в тени оказались дух конкурса и его результат. "Мы хотим еще раз поздравить Måneskinи пожелать им огромных успехов", – добавляется в заявлении.

Представитель Италии рок-группа Måneskin в субботу выиграла "Евровидение 2021" в Роттердаме. Рокеры получили максимальную сумму баллов от жюри и зрителей - 524. Солист группы от радости порвал штаны прямо на сцене, а позже по время пресс-конференции поделился эмоциями от произошедшего и опроверг слухи о наркотиках.

Читайте также: