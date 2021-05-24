ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Солист выигравшей "Евровидение" группы сдал тест на наркотики – есть результат

25.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Тест на наркотики, проведенный Дамиано Давиду – солисту выигравшей Евровидение итальянской рок-группы Måneskin – показал отрицательный результат, Европейский вещательный союз закрыл расследование, говорится в официальном заявлении.

"После обвинений в употреблении наркотиков в "зеленой комнате" во время финала Евровидения в субботу, 22 мая, Европейский вещательный союз (EBU) по просьбе итальянской делегации провел расследование фактов, в том числе проверил все имеющиеся видеокадры", – уточняется в заявлении.

Как следует из заявления, дело закрыто.

Европейский вещательный союз также выразил встревоженность тем, что из-за спекуляций, провоцирующих фейковые новости, в тени оказались дух конкурса и его результат. "Мы хотим еще раз поздравить Måneskinи пожелать им огромных успехов", – добавляется в заявлении.

Представитель Италии рок-группа Måneskin в субботу выиграла "Евровидение 2021" в Роттердаме. Рокеры получили максимальную сумму баллов от жюри и зрителей - 524. Солист группы от радости порвал штаны прямо на сцене, а позже по время пресс-конференции поделился эмоциями от произошедшего и опроверг слухи о наркотиках. 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский вещательный союз выразил встревоженность тем, что из-за спекуляций, провоцирующих фейковые новости, в тени оказались дух конкурса и его результат.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Белорусский адвокат заключила с Протасевичем договор на его защиту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by