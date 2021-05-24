Белорусский адвокат заключила с Протасевичем договор на его защиту

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Белорусский адвокат Инесса Оленская заключила с Романом Протасевичем договор на его защиту, сообщает корреспондент Sputnik.

"Я заключила договор на защиту буквально пару часов назад, я еще не была к нему допущена", – завила Sputnik адвокат Инесса Оленская.

"Мне пока не известно о том, что он в критическом состоянии, его родители мне пока об этом не говорили", – добавила защитник, комментируя появившиеся в ряди Telegram-каналов данные о том, что Протасевич якобы находится в одной из минских больниц.

Что известно об Инессе Оленской

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Инесса Оленская имеет юридический стаж около 25 лет, а адвокатский – 8. В 1998 году с отличием окончила Минский университет управления (Минский инновационный университет), получив второе высшее образование. С 2005-го по 2008-й год являлась соискателем кафедры истории и теории права Белорусского государственного экономического университета.

Сфера ее адвокатской практики – уголовное, гражданское и административное право. Дополнительно занимается защитой прав потребителей, а также административным, наследственным и жилищным правом.

Ранее Инесса Оленская выступала адвокатом семьи Романа Бондаренко, а также участвовала в качестве защитника в ряде громких процессов с политическим окрасом.

Задержание Романа Протасевича

В воскресенье днем в аэропорту Минска после сообщения о минировании экстренно приземлился самолет Ryanair.

В аэропорту борт уже встречала аварийно-спасательная техника. Однако помощь не понадобилась, информация о минировании в итоге не подтвердилась. СК возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК.

На борту самолета летели 123 пассажира, они прошли дополнительный досмотр, также у них проверили багаж.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA". Он летел рейсом FR4978 из Греции в Литву.

В октябре 2020 года каналы NEXTA-Live и NEXTA признали экстремистскими. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК:

ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (до 12 лет лишения свободы)

ст. 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы)

ст. 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы)

Вместе с Протасевичем с рейса была снята и его девушка – студентка ЕГУ София Сапега. Она гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

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