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Air Astana отменила рейс из Алматы в Минск
25.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Прямой рейс из Алматы в Минск, который собирались открыть 31 мая, отменен, в авиакомпании Air Astana пояснили, что это вызвано невысокой коммерческой привлекательностью полетов.
"Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой", - сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана"
Ситуация с самолетом Ryanair
Напомним, 23 мая лайнер Ryanair Афины – Вильнюс экстренно приземлиться в аэропорту Минска после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.
На борту самолета находился экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "Nexta",
В понедельник премьер Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что прибалтийская республика не будет принимать лайнеры, летающие через территорию Беларуси. Запрет начал действовать с 3:00 25 мая.
"Белавиа"
Позже стало известно, что лидеры стран Евросоюза приняли
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В авиакомпании рассказали, что уведомили пассажиров об отмене авиасообщения еще 20 мая. Прямой рейс планировали запустить 31 мая.
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