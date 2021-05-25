Air Astana отменила рейс из Алматы в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Прямой рейс из Алматы в Минск, который собирались открыть 31 мая, отменен, в авиакомпании Air Astana пояснили, что это вызвано невысокой коммерческой привлекательностью полетов.

"Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой", - сообщили в департаменте по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана" Sputnik Казахстан .

Ситуация с самолетом Ryanair

Напомним, 23 мая лайнер Ryanair Афины – Вильнюс экстренно приземлиться в аэропорту Минска после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "Nexta", его задержали . В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношение блогера возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса.

В понедельник премьер Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что прибалтийская республика не будет принимать лайнеры, летающие через территорию Беларуси. Запрет начал действовать с 3:00 25 мая.

"Белавиа" приостановила полеты в Вильнюс до 26 июня 2021 года. Авиакомпания извинилась перед пассажирами и выразила сожаление по поводу ситуации, сложившейся по не зависящим от национального авиаперевозчика причинам. Отмечается, что деньги за билеты можно вернуть в полном объеме без штрафов – достаточно обратиться по месту покупки.

Позже стало известно, что лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси

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