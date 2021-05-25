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В центре Минска опрокинулась машина
25.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая - Sputnik. На путепроводе, соединяющем проспект Независимости и улицу Московскую, утром 25 мая случилось серьезное ДТП, подробности сообщили в столичной ГАИ.
Около 5:40 водитель Ford Focus, двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости от улицы Свердлова в сторону улицы Московской, не справился с управлением и наехал на бордюр. Это привело к опрокидыванию машины.
Как уточнили в СК, на момент происшествия в автомобиле были пять человек – три девушки и двое парней. Все доставлены в учреждение здравоохранения Минска.
За рулем была девушка 23 лет, предположительно, она была в нетрезвом состоянии. Дорожная милиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД, следователь, проводятся необходимые экспертизы.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что на месте аварии был затор, движение было полностью восстановлено в начале десятого утра.
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На момент происшествия в автомобиле были пять человек – три девушки и двое парней, их госпитализировали.
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