В центре Минска опрокинулась машина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. На путепроводе, соединяющем проспект Независимости и улицу Московскую, утром 25 мая случилось серьезное ДТП, подробности сообщили в столичной ГАИ.

Около 5:40 водитель Ford Focus, двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости от улицы Свердлова в сторону улицы Московской, не справился с управлением и наехал на бордюр. Это привело к опрокидыванию машины.

Как уточнили в СК, на момент происшествия в автомобиле были пять человек – три девушки и двое парней. Все доставлены в учреждение здравоохранения Минска.

За рулем была девушка 23 лет, предположительно, она была в нетрезвом состоянии. Дорожная милиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД, следователь, проводятся необходимые экспертизы.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что на месте аварии был затор, движение было полностью восстановлено в начале десятого утра.