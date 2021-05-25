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"Белавиа" отменила рейсы из Минска в Париж и Лондон

25.05.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Рейс "Белавиа" в Париж 25 мая отменен, соответствующая отметка стоит на онлайн-табло напротив рейса в аэропорт "Шарль де Голль" на сайте аэропорта "Минск".

Кроме того, будут отменены авиарейсы и в Лондон.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте организации, данные действия вызваны решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов белорусского авиаперевозчика в/из Великобритании и Франции.

"Мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года", - уточняет пресс-служба "Белавиа".

Там пояснили, что "огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить" и принесли извинения пассажирам.

Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.
 
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