Первый допрос: Протасевич дал показания по организации массовых беспорядков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Правоохранительные органы провели первые следственные действия с основателем Telegram-канала Романом Протасевичем и обнародовали первое оперативное видео допроса.

Белорусский оппозиционер Протасевич, которого Минск объявил в международный розыск, летел со свой подругой из Афин в Вильнюс. Борт ирландской авиакомпании Ryanair, когда поступила информация о возможном взрывном устройстве на борту, развернулся и сел в Национальном аэропорту Минск, Протасевича и его подругу россиянку задержали правоохранители. Протасевич проходит по уголовному делу, возбужденному КГБ, ему вменяется три состава преступления.

"Прошли первые допросы, он сотрудничает со следствием, дал признательные показания", - сообщили Sputnik информированные источники, знакомые с ходом расследование дела.

Кроме этого, появилось оперативное видео, на котором роман Протасевич говорит, что был задержан сотрудниками милиции в аэропорту, в настоящее время находится в СИЗО номер 1 ГУВД Минска.

"Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков", - сказал он.

Именно на основании статьи УК 293 "Массовые беспорядки" КГБ Беларуси внесло Протасевича в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Всего же по совокупности всех трех статей УК ему грозит до 15 лет лишения свободы. Однако при заключении досудебного соглашение со следствием ему не может быть назначено наказание более половины максимального срока. Пока что ни адвокат, ни следствие не сообщали предъявлено ли ему обвинение и признали ли он вину в полном объеме.

Протасевич обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса - за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, за организацию массовых беспорядков, за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Как задерживали оппозиционера

Самолет компании Ryanair выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, однако, когда борт FR4978 пролетал над территорией Беларуси, был подан сигнал о возникновении аварийной ситуации. В пресс-службе уточнили, что аэропорт "Минск" получил сигнал в 12:50.

По решению командира судна самолет приземлился, в аэропорту борт уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи.

Сообщение о минировании судна не подтвердилось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340.

Пассажиры прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность, также был проверен их багаж. Вечером борт вылетел в Вильнюс.

Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA" и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга", признанных в Беларуси экстремистскими, находился на борту самолета. Он и его подруга были задержаны.

Случаи разворота самолетов

Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

Другие случаи разворотов читайте в материале Sputnik .