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Оппозиционеру Павлу Северинцу вынесли приговор
25.05.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая - Sputnik. Оппозиционеру Павлу Северинцу вынесли приговор, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
Северинца, а также Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Дмитрия Козлова и Ирину Счастную могилевский областной суд признал виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти и речь о правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Кроме того, Евгения Афнагеля признали виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, а Андрея Войнича – в ином материальном обеспечении такой деятельности (ч.3 ст.293 УК Беларуси).
Суд назначил следующие наказания:
Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Дело Северинца
О задержании оппозиционера стало известно 7 июня. Поводом стало его участие в несанкционированных акциях в период предвыборной президентской компании. Северинцу несколько раз
Также за ним числились неотбытые, назначенные ранее 30 суток ареста, за участие в акциях протеста против интеграции с РФ. Затем политику было продлено содержание под стражей.
20 августа против него было
По белорусскому законодательству, участие в массовых беспорядках может караться лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Северинец не в первый раз попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. Он не один раз был за это приговорен к лишению свободы и отбывал срок.
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Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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