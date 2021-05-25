Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Оппозиционеру Павлу Северинцу вынесли приговор, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Северинца, а также Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича, Максима Винярского, Дмитрия Козлова и Ирину Счастную могилевский областной суд признал виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти и речь о правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Кроме того, Евгения Афнагеля признали виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках, а Андрея Войнича – в ином материальном обеспечении такой деятельности (ч.3 ст.293 УК Беларуси).

Суд назначил следующие наказания:

Ирине Счастной – 4 года в исправительной колонии в условиях общего режима;

Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому и Дмитрию Козлову – по 5 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Павлу Северинцу, Евгению Афнагелю и Андрею Войничу – по 7 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Дело Северинца

О задержании оппозиционера стало известно 7 июня. Поводом стало его участие в несанкционированных акциях в период предвыборной президентской компании. Северинцу несколько раз продлевали срок ареста.

Также за ним числились неотбытые, назначенные ранее 30 суток ареста, за участие в акциях протеста против интеграции с РФ. Затем политику было продлено содержание под стражей.

20 августа против него было возбуждено уголовное дело по ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки). Срок следствия был продлен до 20 декабря.

По белорусскому законодательству, участие в массовых беспорядках может караться лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Северинец не в первый раз попадает под следствие по статье за участие или организацию массовых беспорядков, несанкционированных уличных акций либо хулиганство. Его считают оппозиционным "уличным политиком" из-за активного участия в различных шествиях. Он не один раз был за это приговорен к лишению свободы и отбывал срок.