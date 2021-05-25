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Завершено расследование уголовного дела анархиста Николая Дедка

25.05.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Николая Дедка, завершено, об этом сообщили в Следственным управлении УСК по городу Минску.

"Получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) УК РБ", - сообщила официальный представитель УСК Екатерина Гарлинская.

Дедок был задержан осенью прошлого года. Было возбуждено уголовное дело, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое прошло в Минске 23 августа 2020 года. При этом он, как рассказали в МВД, осознавал противоправность своих действий и оказывал неповиновение законным требованиям правоохранителей, вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие, а также блокировал движение транспорта.

Кроме того, Николай Дедок несколько лет был администратором одного из радикальных Telegram-каналов, в котором публиковались материалы, направленные на дестабилизацию обстановки, искусственное нагнетание напряженности в стране и противостояния в обществе, а также распространение идеологии экстремизма.

© Photo : Telegram / Жёлтые СЛИВЫ
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"В настоящий момент у следствия имеются неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - рассказали в СК.

При задержании Дедка был проведен обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили и изъяли стеклянные бутылки с с горюче-смазочными материалами - так называемые "коктейли Молотова".

Дедку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта); ч. 2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет); ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) УК РБ.

Напомним, что Дедок был задержан в ноябре 2020 года на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где долгое время скрывался от правоохранительных органов.

Все это время он находился под стражей. Материалы дела переданы прокурору для дальнейшего направления в суд.

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Теги: Минск
 
 
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Дедок был задержан осенью прошлого года и с тех пор находился под стражей, при обыске у него нашли "коктейли Молотова".
 
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