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Адвокат: у россиянки, задержанной с Протасевичем, завтра истекают 72 часа
25.05.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Процессуальный статус гражданки России Софьи Сапего, которую сняли с рейса вместе с основателем экстремистского Тelegram-канала Романом Протасевичем, не определен, сообщил Sputnik ее белорусский адвокат Александр Филанович.
"Пока что ее процессуальный статус не определен, у меня еще нет информации о том, в раках какого процесса она задержана - по уголовному делу, либо в рамках статьи об административной ответственности", - сказал Филанович.
По его словам, у Сапего завтра, 26 мая, истекают 72 часа с момента задержания. Адвокат пояснил, что он совсем недавно заключил соглашение с родственниками россиянки об оказании ей адвокатской помощи и пока еще полностью не вступил в статус защитника россиянки
Он также рассказал, что по имеющейся у него информации, материалы в Сапего из УСК по Минску переданы в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.
Сегодня ситуацию с россиянкой Сапего прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия и Беларусь как союзные государства имеют оперативно работающие механизмы взаимодействия, которые позволяют быстро разрешать инциденты, связанные с задержанием граждан.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"На этот счет существует достаточно оперативно работающий механизм взаимодействия. Во-первых, существуют венские конвенции, и кроме того, конечно, наши союзные государства. Это позволяет очень быстро решать подобные инциденты", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле смотрят на задержание российских граждан на территории Белоруссии и какие меры будут предприниматься относительно Сапего.
Накануне российское посольство в Беларуси сообщило, что консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софии Сапего, им был рекомендован адвокат, кроме того, российские дипломаты рассчитывают в скором времени
Во вторник стало известно, что Сапего
Задержание Протасевича и Сапего
Гражданка России София Сапего, была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и
София Сапего – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В вузе
Ранее госСМИ Беларуси
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Правоохранительные органы Беларуси пока не сообщали о том, в связи с чем была задержана россиянка, летевшая на самолете.
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