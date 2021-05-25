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Адвокат: у россиянки, задержанной с Протасевичем, завтра истекают 72 часа

25.05.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Процессуальный статус гражданки России Софьи Сапего, которую сняли с рейса вместе с основателем экстремистского Тelegram-канала Романом Протасевичем, не определен, сообщил Sputnik ее белорусский адвокат Александр Филанович.

"Пока что ее процессуальный статус не определен, у меня еще нет информации о том, в раках какого процесса она задержана - по уголовному делу, либо в рамках статьи об административной ответственности", - сказал Филанович.

По его словам, у Сапего завтра, 26 мая, истекают 72 часа с момента задержания. Адвокат пояснил, что он совсем недавно заключил соглашение с родственниками россиянки об оказании ей адвокатской помощи и пока еще полностью не вступил в статус защитника россиянки

Он также рассказал, что по имеющейся у него информации, материалы в Сапего из УСК по Минску переданы в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

Сегодня ситуацию с россиянкой Сапего прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия и Беларусь как союзные государства имеют оперативно работающие механизмы взаимодействия, которые позволяют быстро разрешать инциденты, связанные с задержанием граждан.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
МИД РФ: Россия считает внутренним делом Беларуси задержание Протасевича

"На этот счет существует достаточно оперативно работающий механизм взаимодействия. Во-первых, существуют венские конвенции, и кроме того, конечно, наши союзные государства. Это позволяет очень быстро решать подобные инциденты", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле смотрят на задержание российских граждан на территории Белоруссии и какие меры будут предприниматься относительно Сапего.

Накануне российское посольство в Беларуси сообщило, что консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софии Сапего, им был рекомендован адвокат, кроме того, российские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.

Во вторник стало известно, что Сапего заключила договор с белорусским адвокатом.

Задержание Протасевича и Сапего

Гражданка России София Сапего, была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.

София Сапего – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

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Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы Беларуси пока не сообщали о том, в связи с чем была задержана россиянка, летевшая на самолете.
 
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