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Мужчина в Столбцовском районе пытался заживо сжечь мать
25.05.2021 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Столбцовского района, который пытался сжечь собственную мать, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
По информации следователей, вечером в понедельник 24 мая 22-летний нетрезвый сельчанин поссорился с родителями.
"После этого он схватил канистру с бензином, облил им мать и поджег. В настоящий̆ момент женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в учреждение здравоохранения", – сказали в СК.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, изъяты канистра, фрагменты одежды и коробки со спичками.
Против мужчины Столбцовский райотдел СК возбудил дело по ч. 1 ст. 14 и п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жесткостью) Уголовного кодекса Беларуси.
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Инцидент произошел после того, как нетрезвый 22-летний мужчина поссорился с родителями.
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