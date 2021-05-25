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Девушку Протасевича подозревают в участии в августовских событиях

25.05.2021 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Летевшая вместе с Романом Протасевичем россиянка София Сапега задержана по подозрению в участии в августовских событиях и совершении ряда правонарушений, сообщили в МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что по истечению 72 часов должно быть принято решение об избрании меры пресечения или об освобождении гражданки РФ Софии Сапеги. Она также напомнила, что утром 24 мая посольство направило в МИД Беларуси ноту с запросом о подтверждении ее задержания и с просьбой предоставить к ней консульский доступ в кратчайшие сроки.

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси", – говорится в комментарии Захаровой.

24 мая с родителями девушки встретился российский консул, проинформировал о действиях российской стороны и порекомендовал адвоката, который уже приступил к работе.

Захарова также заверила, что в ближайшее время МИД России ожидает получение разрешения на консульскую встречу.

Задержание Протасевича и Сапеги

Гражданка России София Сапега, была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

Август-2020

Массовые протесты начались в Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Вечером 9 августа люди стали собираться в разных районах Минска, а также в областных центрах и других городах Беларуси. За тот вечер и несколько последующих дней было задержано несколько тысяч человек. Сотни пострадали в результате применения силовиками спецсредств, официально сообщено о троих погибших.

Активные протесты продолжались до поздней осени, затем уличная активность стала стихать.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянку задержали на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных УК Беларуси. Сегодня должно быть принято решение об освобождении или об...
 
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