Адвокат Романа Протасевича попытается встретиться с ним в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Белорусский адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская не смогла во вторник попасть к своему доверителю в СИЗО.

"Я не смогла сегодня попасть в СИЗО. Мне не объяснили причин того, не пропустили к моему подзащитному", – сказала она Sputnik во вторник.

Адвокат отметила, что будет пытаться попасть на встречу с Протасевичем в среду 26 мая.

Оленская также сказала, что не знает, где точно содержится задержанный. "Я не знаю, где он – в сизо номер один или в другом. Я никуда не попала", – сказала она.

Задержание Романа Протасевича

В воскресенье днем в аэропорту Минска после сообщения о минировании экстренно приземлился самолет Ryanair.

В аэропорту борт уже встречала аварийно-спасательная техника. Однако помощь не понадобилась, информация о минировании в итоге не подтвердилась. СК возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК.

На борту самолета летели 123 пассажира, они прошли дополнительный досмотр, также у них проверили багаж.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA". Он летел рейсом FR4978 из Греции в Литву.

В октябре 2020 года каналы NEXTA-Live и NEXTA признали экстремистскими. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК:

ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (до 12 лет лишения свободы)

ст. 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы)

ст. 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы)

Вместе с Протасевичем с рейса была снята и его девушка – студентка ЕГУ София Сапега. Она гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

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