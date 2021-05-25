Российский консул получил разрешение на встречу с Софией Сапегой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске гражданкой РФ Софией Сапегой, сообщил во вторник МИД России.

Россиянку в Беларуси задержали на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных УК Беларуси.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Как ожидается, она состоится уже в ближайшем времени.

Задержание Протасевича и Сапеги

Гражданка России София Сапега, была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили , что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили , что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

Август-2020

Массовые протесты начались в Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Вечером 9 августа люди стали собираться в разных районах Минска, а также в областных центрах и других городах Беларуси. За тот вечер и несколько последующих дней было задержано несколько тысяч человек. Сотни пострадали в результате применения силовиками спецсредств, официально сообщено о троих погибших.

Активные протесты продолжались до поздней осени, затем уличная активность стала стихать.

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