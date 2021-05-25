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Российский консул получил разрешение на встречу с Софией Сапегой
25.05.2021 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске гражданкой РФ Софией Сапегой, сообщил во вторник МИД России.
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Россиянку в Беларуси задержали на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных УК Беларуси.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Как ожидается, она состоится уже в ближайшем времени.
Задержание Протасевича и Сапеги
Гражданка России София Сапега, была снята с
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
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Август-2020
Массовые протесты начались в Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Вечером 9 августа люди стали собираться в разных районах Минска, а также в областных центрах и других городах Беларуси. За тот вечер и несколько последующих дней было задержано несколько тысяч человек. Сотни пострадали в результате применения силовиками спецсредств, официально сообщено о троих погибших.
Активные протесты продолжались до поздней осени, затем уличная активность стала стихать.
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В МИД РФ проинформировали, что встреча российского консула с задержанной девушкой состоится в ближайшем времени.
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