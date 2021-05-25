Россиянка София Сапега арестована на два месяца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Российскую гражданку Софию Сапегу, девушку Романа Протасевича, арестовали на два месяца и перевели в СИЗО КГБ "Американка", об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.

"К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – заявил Sputnik адвокат.

По его словам, он не может сообщить, в рамках какой статьи она задержана, так как дал подписку о неразглашении.

Адвокат сообщил, что в ближайшее время будет дана официальная информация. "Следствие готовит пакет документов для консула", – сказал он.

Защитник также пояснил норму о применении к ней такой меры пресечения – в соответствии с УПК Беларуси заключение под стражу "сразу выписывается на два месяца".

Он также сообщил, что россиянку перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО КГБ. "Я рассчитываю, что завтра следователь даст мне разрешение на посещение", – сказал он, отметив, что на настоящий момент это исчерпывающая информация для прессы.

Задержание Протасевича и Сапеги

Гражданка России София Сапега, была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили , что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили , что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

Во вторник стало известно, что российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске Софией Сапегой, об этом сообщил МИД России.

Что известно о Софии Сапеге

Девушке 23 года, она родилась во Владивостоке и прожила там до середины нулевых. В 2006 году ее родители развелись, мать снова вышла замуж – за гражданина Беларуси – и вместе с дочерью переехала в Лиду.

Последние годы София жила в Вильнюсе, она оканчивает пятый курс ЕГУ, имеет вид на жительство в Литве и Беларуси.

Отец Софии Андрей Сапега сообщил RT , что дочь никогда политикой не интересовалась: "Софья, по сути, аполитичный человек. Никогда не участвовала в протестных акциях, вообще не проявляла интереса к политике. Ее сфера интересов была сосредоточена вокруг учебы и обычных для девушек вещей — путешествий, моды".

Август-2020

Массовые протесты начались в Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Вечером 9 августа люди стали собираться в разных районах Минска, а также в областных центрах и других городах Беларуси. За тот вечер и несколько последующих дней было задержано несколько тысяч человек. Сотни пострадали в результате применения силовиками спецсредств, официально сообщено о троих погибших.

Активные протесты продолжались до поздней осени, затем уличная активность стала стихать.

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