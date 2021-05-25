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Россиянка София Сапега арестована на два месяца
25.05.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Российскую гражданку Софию Сапегу, девушку Романа Протасевича, арестовали на два месяца и перевели в СИЗО КГБ "Американка", об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.
"К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – заявил Sputnik адвокат.
По его словам, он не может сообщить, в рамках какой статьи она задержана, так как дал подписку о неразглашении.
Адвокат сообщил, что в ближайшее время будет дана официальная информация. "Следствие готовит пакет документов для консула", – сказал он.
Защитник также пояснил норму о применении к ней такой меры пресечения – в соответствии с УПК Беларуси заключение под стражу "сразу выписывается на два месяца".
Он также сообщил, что россиянку перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО КГБ. "Я рассчитываю, что завтра следователь даст мне разрешение на посещение", – сказал он, отметив, что на настоящий момент это исчерпывающая информация для прессы.
Задержание Протасевича и Сапеги
Гражданка России София Сапега, была снята с
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В вузе
Ранее госСМИ Беларуси
Во вторник стало известно, что российский консул
Что известно о Софии Сапеге
Девушке 23 года, она родилась во Владивостоке и прожила там до середины нулевых. В 2006 году ее родители развелись, мать снова вышла замуж – за гражданина Беларуси – и вместе с дочерью переехала в Лиду.
Последние годы София жила в Вильнюсе, она оканчивает пятый курс ЕГУ, имеет вид на жительство в Литве и Беларуси.
Отец Софии Андрей Сапега сообщил
Август-2020
Массовые протесты начались в Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Вечером 9 августа люди стали собираться в разных районах Минска, а также в областных центрах и других городах Беларуси. За тот вечер и несколько последующих дней было задержано несколько тысяч человек. Сотни пострадали в результате применения силовиками спецсредств, официально сообщено о троих погибших.
Активные протесты продолжались до поздней осени, затем уличная активность стала стихать.
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Ее адвокат сообщил, что в ближайшее время будет дана официальная информация, сам он не может раскрывать подробности, так как подписал подписку о неразглашении.
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