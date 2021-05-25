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Россиянка София Сапега арестована на два месяца

25.05.2021 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Российскую гражданку Софию Сапегу, девушку Романа Протасевича, арестовали на два месяца и перевели в СИЗО КГБ "Американка", об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович.

"К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – заявил Sputnik адвокат.

По его словам, он не может сообщить, в рамках какой статьи она задержана, так как дал подписку о неразглашении.

Адвокат сообщил,  что в ближайшее время будет дана официальная информация. "Следствие готовит пакет документов для консула", – сказал он.

Защитник также пояснил норму о применении к ней такой меры пресечения – в соответствии с УПК Беларуси заключение под стражу "сразу выписывается на два месяца".

Он также сообщил, что россиянку перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО КГБ. "Я рассчитываю, что завтра следователь даст мне разрешение на посещение", – сказал он, отметив, что на настоящий момент это исчерпывающая информация для прессы.

Задержание Протасевича и Сапеги

Гражданка России София Сапега, была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

Во вторник стало известно, что российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске Софией Сапегой, об этом сообщил МИД России.

Что известно о Софии Сапеге

Девушке 23 года, она родилась во Владивостоке и прожила там до середины нулевых. В 2006 году ее родители развелись, мать снова вышла замуж – за гражданина Беларуси – и вместе с дочерью переехала в Лиду.

Последние годы София жила в Вильнюсе, она оканчивает пятый курс ЕГУ, имеет вид на жительство в Литве и Беларуси.

Отец Софии Андрей Сапега сообщил RT, что дочь никогда политикой не интересовалась: "Софья, по сути, аполитичный человек. Никогда не участвовала в протестных акциях, вообще не проявляла интереса к политике. Ее сфера интересов была сосредоточена вокруг учебы и обычных для девушек вещей — путешествий, моды".

Август-2020

Массовые протесты начались в Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Вечером 9 августа люди стали собираться в разных районах Минска, а также в областных центрах и других городах Беларуси. За тот вечер и несколько последующих дней было задержано несколько тысяч человек. Сотни пострадали в результате применения силовиками спецсредств, официально сообщено о троих погибших.

Активные протесты продолжались до поздней осени, затем уличная активность стала стихать.

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Теги: Минск
 
 
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Ее адвокат сообщил, что в ближайшее время будет дана официальная информация, сам он не может раскрывать подробности, так как подписал подписку о неразглашении.
 
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