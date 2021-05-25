Сводка новостей об авариях на дорогах страны

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Следователи разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла еще 4 мая в Минске. По данным СК, 73-летний мужчина за рулем Opel ехал по улице Героев 120-й дивизии и сбил 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии ребенок с травмами попал в больницу. Сейчас девочка находится дома и продолжает лечение. Кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят сообщить по телефонам /017/ 389 55 55 и /033/ 333 67 19.

В Бобруйском районе под колеса авто попал школьник на велосипеде. Инцидент произошел накануне в деревне Грабово. По информации милиции, 28-летняя жительница областного центра на автомобиле Ford, двигаясь по улице Центральной, сбила 7-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в попутном направлении перед автомобилем. Не справившись с управлением, ребенок упал на проезжую часть. Мальчик с травмами доставлен в реанимацию.

В Гомеле водитель "Лады" не уступил дорогу БМВ - пострадал владелец "жигулей". По информации ГАИ, накануне 68-летний водитель российского авто двигался по улице Барыкина. При повороте налево он не убедился в отсутствии других машин, не уступил дорогу и столкнулся с БМВ под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП шофер "Лады" получил различные травмы. Его доставили в больницу.

В Минске столкнулись 2 легковушки - одна из машин сдавала задним ходом. ДТП произошло на улице Олега Кошевого. По предварительной информации, водитель автомобиля "ниссан" при движении задним ходом столкнулся с "крайслером". Последний поворачивал налево. Никто не пострадал. ГАИ напоминает: движение задним ходом разрешается при условии, если это не создает препятствий для других участников дорожного движения.

В ДТП на проспекте Дзержинского в Минске пострадал мотоциклист. По информации ГАИ, столкнулись такси "фольксваген" и мотоцикл "хонда". Водитель легковушки при повороте налево сбил байкера, который ехал в прямом встречном направлении. Известно, что оба водителя проезжали на зеленый сигнал светофора. В результате инцидента 37-летний мотоциклист получил травмы и попал в больницу.