ICAO возглавит расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Международная организация гражданской авиации (ICAO) возглавит расследование инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Сейчас Европейская комиссия работает над исполнением решений саммита в Брюсселе, на котором было постановлено закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний.

Как сообщает РИА Новости, расследование инцидента возглавит ICAO.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", он находился на борту самолета.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по ст. 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Вместе с Романом Протасевичем была задержана и его девушка. София Сапега – гражданка Российской Федерации, она учится в ЕГУ на программе "Международное право и право Европейского союза".

Закрытое небо

Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении белорусской республики.

В частности лидеры страны ЕС призвали запретить полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, а также избегать перелетов над Беларусью.

Первой в Европе принимать белорусские самолеты отказалась Великобритания.

С 25 мая авиасообщение с Беларусью прекратила Литва, заявив, что не будет пропускать рейсы, пересекшие территорию РБ.

Также 24 мая немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что временно приостанавливает полеты в белорусском воздушном пространстве , аналогичное заявление сделали французский и финский авиаперевозчики Air France и Finnair.

25 мая о прекращении перелетов через воздушное пространство Беларуси заявили австрийская авиакомпания Austrian Airlines, польская LOT, сингапурская Singapore Airlines, австрийская авиакомпания Austrian Airlines, нидерландская компания KLM, шведская SAS. "Белавиа" уже отменила рейсы в Париж и Лондон (с 25 мая по 30 октября), в Вильнюс (до 26 июня).