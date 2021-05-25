Представитель посольства РФ встретился с арестованной Софией Сапегой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Представитель посольства России в Беларуси встретился с арестованной гражданкой РФ Софией Сапегой, сообщили в дипмиссии.

Ранее МИД РФ по итогам телефонного разговора министров иностранных дел России и Беларуси Сергея Лаврова и Владимира Макея сообщил, что власти республики пообещали предоставить консульский доступ к Сапеге.

"Было получено разрешение от белорусских властей на консульский доступ, буквально в эти минуты только закончилась встреча нашего сотрудника, представителя посольства с Софьей", - заявил пресс-атташе посольства РФ в Беларуси Алексей Маскалев в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что в Москве ожидают от белорусских властей официальной информации о выбранной мере пресечения задержанной россиянке.

"Есть информация о том, что она подозревается в нарушении белорусского уголовного законодательства по нескольким статьям. Думаю, что в ближайшее время мы получим от белорусских властей официально информацию о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении Софии Сапеги", - сказал он.

Также сегодня опубликовано первое видео с задержанной российской гражданкой. На кадрах Сапега признается, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел республики.

София Сапега арестована на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков в Беларуси. Место содержания – СИЗО КГБ, с ее адвоката Александра Филановича взята подписка о неразглашении.

При этом сам адвокат сообщил Sputnik, что в ближайшее время будет дана официальная информация. "Следствие готовит пакет документов для консула", – сказал он.

Защитник также пояснил норму о применении к ней такой меры пресечения – в соответствии с УПК Беларуси заключение под стражу "сразу выписывается на два месяца".

Задержание Сапеги

Гражданка России София Сапега, была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.

Сапега учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

Во вторник стало известно, что российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске Сапегой.

Что известно о Сапеге

Девушке 23 года, она родилась во Владивостоке и прожила там до середины нулевых. В 2006 году ее родители развелись, мать снова вышла замуж – за гражданина Беларуси – и вместе с дочерью переехала в Лиду.

Последние годы София жила в Вильнюсе, она оканчивает пятый курс ЕГУ, имеет вид на жительство в Литве и Беларуси.

Отец Софии Андрей Сапега сообщил RT, что дочь никогда политикой не интересовалась: "Софья, по сути, аполитичный человек. Никогда не участвовала в протестных акциях, вообще не проявляла интереса к политике. Ее сфера интересов была сосредоточена вокруг учебы и обычных для девушек вещей - путешествий, моды".