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Опубликовано первое видео с задержанной россиянкой Софией Сапегой
26.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Опубликовано первое видео с задержанной российской гражданкой Софьей Сапегой.
На кадрах девушка признается, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел республики.
София Сапега
При этом сам адвокат сообщил Sputnik, что в ближайшее время будет дана официальная информация. "Следствие готовит пакет документов для консула", – сказал он.
Защитник также пояснил норму о применении к ней такой меры пресечения – в соответствии с УПК Беларуси заключение под стражу "сразу выписывается на два месяца".
Задержание Протасевича и Сапеги
Гражданка России София Сапега, была
Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.
Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.
Во вторник стало известно, что российский консул
Что известно о Сапеге
Девушке 23 года, она родилась во Владивостоке и прожила там до середины нулевых. В 2006 году ее родители развелись, мать снова вышла замуж – за гражданина Беларуси – и вместе с дочерью переехала в Лиду.
Последние годы София жила в Вильнюсе, она оканчивает пятый курс ЕГУ, имеет вид на жительство в Литве и Беларуси.
Отец Софии Андрей Сапега сообщил RT, что дочь никогда политикой не интересовалась: "Софья, по сути, аполитичный человек. Никогда не участвовала в протестных акциях, вообще не проявляла интереса к политике. Ее сфера интересов была сосредоточена вокруг учебы и обычных для девушек вещей — путешествий, моды".
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Девушка находится в СИЗО КГБ, она арестована на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков.
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