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Полеты авиакомпании "Белавиа" в Украину отменены
26.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" в среду ночью прекратила полеты на территорию Украины, сообщается на сайте белорусского перевозчика.
Белорусские самолеты не будут летать в украинские города до 31 августа 2021 года.
В "Белавиа" сообщали, что все пассажиры, которые купили билеты на рейсы, смогут в полном объеме, без штрафов вернуть их стоимость. Для этого нужно обратиться в места их покупки.
Также можно без денежных взысканий изменить дату вылета в течение срока действия билета.
Власти Украины заявили о намерении
Инцидент с самолетом Ryanair
23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.
По результатам проверки был
© Sputnik / Виктор Толочко
Закрытое небо
Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении белорусской республики.
В частности лидеры страны ЕС призвали
Не первый случай посадки
Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.
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Решение было принято в связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов белорусского авиаперевозчика с 00:00 среды.
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