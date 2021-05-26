Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" в среду ночью прекратила полеты на территорию Украины, сообщается на сайте белорусского перевозчика.

Белорусские самолеты не будут летать в украинские города до 31 августа 2021 года.

В "Белавиа" сообщали, что все пассажиры, которые купили билеты на рейсы, смогут в полном объеме, без штрафов вернуть их стоимость. Для этого нужно обратиться в места их покупки.

Также можно без денежных взысканий изменить дату вылета в течение срока действия билета.

Власти Украины заявили о намерении прекратить авиасообщение с Беларусью 24 мая, решение вступило в силу в 00:00 26 мая.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Закрытое небо

Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении белорусской республики.

В частности лидеры страны ЕС призвали запретить полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, а также избегать перелетов над Беларусью.

Не первый случай посадки

Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

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