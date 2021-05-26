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Мост вновь обрушился в Беларуси: на этот раз в Пружанском районе
26.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Железобетонный мост обрушился через реку Лесная Левая в Пружанском районе, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.
Инцидент произошел накануне в 20:30. Спасателям поступило сообщение о том, что через реку Лесная Левая на автодороге Н-525 "Щерчево-Шерешево" возле деревни Броды обрушился железобетонный мост.
В пресс-службе отметили, что авария не повлияла на жизнедеятельность деревни.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Не первый случай
Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск
Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.
Выяснилось, что обрушение произошло, когда по мосту проехал большегрузный автомобиль, для движения которого мост не предназначен.
Представитель Минтранса заявил, что в настоящее время движение в районе организовано по объездной дороге – это около восьми километров. Работы по восстановлению завершатся в июне.
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За последнюю неделю это уже второй случай обрушения моста, до этого ЧП произошло 19 мая в Борисовском районе.
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