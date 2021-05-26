Мост вновь обрушился в Беларуси: на этот раз в Пружанском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Железобетонный мост обрушился через реку Лесная Левая в Пружанском районе, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Инцидент произошел накануне в 20:30. Спасателям поступило сообщение о том, что через реку Лесная Левая на автодороге Н-525 "Щерчево-Шерешево" возле деревни Броды обрушился железобетонный мост.

В пресс-службе отметили, что авария не повлияла на жизнедеятельность деревни.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Не первый случай

Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул днем в среду, 19 мая. В МЧС рассказали, что в результате ЧП никто из граждан не пострадал. Сразу после инцидента был создан оперштаб , в него вошли представители Минтранса, Минского облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.

Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.

Выяснилось, что обрушение произошло, когда по мосту проехал большегрузный автомобиль, для движения которого мост не предназначен.

Представитель Минтранса заявил, что в настоящее время движение в районе организовано по объездной дороге – это около восьми километров. Работы по восстановлению завершатся в июне.

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