ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мост вновь обрушился в Беларуси: на этот раз в Пружанском районе

26.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Железобетонный мост обрушился через реку Лесная Левая в Пружанском районе, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Инцидент произошел накануне в 20:30. Спасателям поступило сообщение о том, что через реку Лесная Левая на автодороге Н-525 "Щерчево-Шерешево" возле деревни Броды обрушился железобетонный мост.

В пресс-службе отметили, что авария не повлияла на жизнедеятельность деревни.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Не первый случай

Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул днем в среду, 19 мая. В МЧС рассказали, что в результате ЧП никто из граждан не пострадал. Сразу после инцидента был создан оперштаб, в него вошли представители Минтранса, Минского облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.

Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.

Выяснилось, что обрушение произошло, когда по мосту проехал большегрузный автомобиль, для движения которого мост не предназначен.

Представитель Минтранса заявил, что в настоящее время движение в районе организовано по объездной дороге – это около восьми километров. Работы по восстановлению завершатся в июне.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последнюю неделю это уже второй случай обрушения моста, до этого ЧП произошло 19 мая в Борисовском районе.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by