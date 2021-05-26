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Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
26.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Власти Латвии установили ограничения на выдачу разрешений для выполнения полетов над своей территорией и использование аэропортов для зарегистрированные в Беларуси авиаперевозчиков, об этом говорится в сообщении правительства.
"Правительство Латвии решило установить ограничения при выдаче разрешений на полеты для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, а также на их вхождение в воздушное пространство Латвии и использование латвийских аэропортов", - сказано в сообщении.
Кроме того, правительство ввело ограничения на право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси.
Помимо этого, в постановлении указывается, что аэропорты Латвии не будут проводить обслуживание самолетов других стран, которые на своем маршруте полета используют воздушное пространство Беларуси.
Инцидент с самолетом Ryanair
Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании. Позже информация не подтвердилась.
© Sputnik / Виктор Толочко
По результатам проверки был
Ряд европейских стран осудили действия белорусских властей по принудительной посадке самолета и призвали к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.
Власти некоторых стран приняли решение приостановить авиасообщение с Беларусью, а также ограничить полеты в белорусском воздушном пространстве.
Во понедельник, 24 мая, стало известно, что лидеры стран Евросоюза приняли решение
Не первый случай посадки
Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.
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После инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске ряд стран сообщил, что будет избегать полетов над территорией Беларуси.
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