Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Власти Латвии установили ограничения на выдачу разрешений для выполнения полетов над своей территорией и использование аэропортов для зарегистрированные в Беларуси авиаперевозчиков, об этом говорится в сообщении правительства.

"Правительство Латвии решило установить ограничения при выдаче разрешений на полеты для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, а также на их вхождение в воздушное пространство Латвии и использование латвийских аэропортов", - сказано в сообщении.

Кроме того, правительство ввело ограничения на право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси.

Помимо этого, в постановлении указывается, что аэропорты Латвии не будут проводить обслуживание самолетов других стран, которые на своем маршруте полета используют воздушное пространство Беларуси.

Инцидент с самолетом Ryanair

Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании. Позже информация не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны экстремистскими в Беларуси), который находился на борту самолета. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Ряд европейских стран осудили действия белорусских властей по принудительной посадке самолета и призвали к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.

Власти некоторых стран приняли решение приостановить авиасообщение с Беларусью, а также ограничить полеты в белорусском воздушном пространстве.

Во понедельник, 24 мая, стало известно, что лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, а также заявили, что в отношении республики как можно скорее должны быть введены дополнительные санкции в рамках соответствующих режимов.

Не первый случай посадки

Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

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