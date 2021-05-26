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Швеция временно запретила авиасообщение с Беларусью для "Белавиа"
26.05.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Разрешение на авиасообщение между Швецией и Беларусью для компании "Белавиа" временно отменено, такое решение приняло Шведское транспортное агентство.
"В сложившейся ситуации мы не видим гарантированно безопасного управления движением транспорта. Мы отдаем себе отчет в том, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров превыше всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты", - говорится в сообщении.
В агентстве пояснили, что это решение связано с недавней экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Принятые меры регулятор назвал профилактическими.
Инцидент с самолетом Ryanair
23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которая в итоге не подтвердилась.
По результатам проверки был
Закрытое небо
Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении белорусской республики.
В частности лидеры страны ЕС
Не первый случай посадки
Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.
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Такое решение связано с инцидентом вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в национальном аэропорту Минск.
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