Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Разрешение на авиасообщение между Швецией и Беларусью для компании "Белавиа" временно отменено, такое решение приняло Шведское транспортное агентство.

"В сложившейся ситуации мы не видим гарантированно безопасного управления движением транспорта. Мы отдаем себе отчет в том, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров превыше всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты", - говорится в сообщении.

В агентстве пояснили, что это решение связано с недавней экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Принятые меры регулятор назвал профилактическими.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которая в итоге не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Закрытое небо

Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении белорусской республики.

В частности лидеры страны ЕС призвали запретить полеты белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, а также избегать перелетов над Беларусью.

Не первый случай посадки

Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

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