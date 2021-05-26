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"Белавиа" отменила авиарейсы в Латвию и Швецию
26.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Белорусская компания "Белавиа" отменила рейсы в Латвию и Швецию, об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Полеты в Ригу и из нее были отменены из-за решения властей Латвии о запрете на рейсы для зарегистрированных в Беларуси авиаперевозчиков и
Также нельзя будет воспользоваться услугами белорусского авиаперевозчика для полетов в Швецию.
"В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года", - рассказали в пресс-службе компании.
Ранее авиакомпания сообщала об
Инцидент с самолетом Ryanair
Лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Самолет следовал по маршруту Афины – Вильнюс, однако после получения сообщения о минировании был вынужден приземлиться. Позже информация о минировании не подтвердилась.
© Sputnik / Илья Питалев
По результатам проверки был
Ряд европейских стран осудили действия Минска по принудительной посадке самолета и призвал к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.
Власти некоторых государств приняли решение приостановить авиасообщение с Беларусью, а также ограничить полеты в белорусском воздушном пространстве.
Во понедельник, 24 мая, лидеры стран Евросоюза приняли решение
Не первый случай посадки
Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.
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Ряд стран после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске заявил о приостановке авиасообщения с Беларусью.
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