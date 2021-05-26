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"Белавиа" отменила авиарейсы в Латвию и Швецию

26.05.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Белорусская компания "Белавиа" отменила рейсы в Латвию и Швецию, об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Полеты в Ригу и из нее были отменены из-за решения властей Латвии о запрете на рейсы для зарегистрированных в Беларуси авиаперевозчиков и закрытии для них воздушного пространства. По сообщению пресс-службы компании, рейсов, которые были запланированы с 26 мая 2021 года по 25 июня 2021 года в этом направлении, не будет.

Также нельзя будет воспользоваться услугами белорусского авиаперевозчика для полетов в Швецию.

"В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года", - рассказали в пресс-службе компании.

Ранее авиакомпания сообщала об отмене рейсов в Париж, Лондон и Вильнюс, а также в аэропорты Украины.

Инцидент с самолетом Ryanair

Лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Самолет следовал по маршруту Афины – Вильнюс, однако после получения сообщения о минировании был вынужден приземлиться. Позже информация о минировании не подтвердилась.

© Sputnik / Илья Питалев
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По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA" и редактор "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны экстремистскими в Беларуси),  который находился на борту самолета. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Ряд европейских стран осудили действия Минска по принудительной посадке самолета и призвал к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.

Власти некоторых государств приняли решение приостановить авиасообщение с Беларусью, а также ограничить полеты в белорусском воздушном пространстве.

Во понедельник, 24 мая, лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси, а также заявили, что в отношении республики должны быть введены дополнительные санкции в рамках соответствующих режимов.

Не первый случай посадки

Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.

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Теги: Минск
 
 
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Ряд стран после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске заявил о приостановке авиасообщения с Беларусью.
 
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