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К россиянке Сапеге допустили белорусского адвоката
26.05.2021 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Следственный комитет Беларуси разрешил белорусскому адвокату Александру Филановичу посетить в СИЗО КГБ россиянку Софию Сапегу.
"Сегодня получено разрешение на посещение Софьи. В ближайшее время намерен посетить Софью по месту ее содержания", – сообщил Sputnik белорусский Александр Филанович.
Адвокат отметил, что вчера был допрос россиянки. Ее подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, и вчера к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, отметил адвокат.
Следствие по делу Сапеги ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики, сообщил защитник.
"С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", – заверил он.
Последует
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Уголовное дело россиянки к производству приняло Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.
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