К россиянке Сапеге допустили белорусского адвоката

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Следственный комитет Беларуси разрешил белорусскому адвокату Александру Филановичу посетить в СИЗО КГБ россиянку Софию Сапегу.

"Сегодня получено разрешение на посещение Софьи. В ближайшее время намерен посетить Софью по месту ее содержания", – сообщил Sputnik белорусский Александр Филанович.

Адвокат отметил, что вчера был допрос россиянки. Ее подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, и вчера к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, отметил адвокат.

Следствие по делу Сапеги ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики, сообщил защитник.

"С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", – заверил он.

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