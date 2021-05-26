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К россиянке Сапеге допустили белорусского адвоката

26.05.2021 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Следственный комитет Беларуси разрешил белорусскому адвокату   Александру  Филановичу посетить в СИЗО КГБ  россиянку Софию Сапегу.

"Сегодня получено разрешение на посещение Софьи. В ближайшее время  намерен посетить Софью по месту  ее содержания", – сообщил Sputnik белорусский Александр  Филанович.

Адвокат отметил, что вчера был допрос россиянки. Ее подозревают  в совершении уголовно наказуемого деяния, и вчера к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, отметил адвокат.

Следствие по делу Сапеги ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики, сообщил защитник.

"С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", – заверил он.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело россиянки к производству приняло Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.
 
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