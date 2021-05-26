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ГПК: иностранцы не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов
26.05.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Вопросы, касающиеся возвращения иностранных граждан из Беларуси на родину, находятся вне компетенции органов пограничной службы, об этом сообщила пресс-служба ГПК Беларуси.
В Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает большое количество обращений от иностранцев, которые не могут вернуться к месту, где проживают постоянно.
"Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.
Данные вопросы находятся вне компетенции ГПК, подчеркнули там и добавили, что за необходимой информацией иностранцам необходимо обращаться в диппредставительства и консульства.
В каких странах не ждут "Белавиа"
Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении белорусской республики.
В частности лидеры стран ЕС призвали
Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы белорусской авиакомпании. Позже небо для "Белавиа" закрыли Франция, Литва, Латвия, Украина, Швеция, Чехия и Финляндия.
Ряд крупных авиаперевозчиков заявили также о том, что пока не будут летать над территорией Беларуси. Среди них – Lufthansa, Air France и Finnair.
Инцидент с самолетом Ryanair
23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.
К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Информация о минировании не подтвердилась.
По результатам проверки был
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После инцидента с незапланированной посадкой самолета Raynair в Минске ряд стран запретил "Белавиа" прилетать на свою территорию, некоторые государства заявили о том,...
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