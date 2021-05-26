Извержение вулкана в Конго: погибли более 30 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Более 30 человек погибли и свыше 20 тысяч остались без крыши над головой в результате извержения вулкана Ньирагонго в Конго, сообщило управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

По информации ведомства, погиб 31 человек, еще около 40 считаются пропавшими без вести. Из-за стихийного бедствия жители более 4,5 тысячи домохозяйств остались без крова.

Извержение вулкана Ньирагонго, находящегося вблизи города Гома, началось вечером 22 мая. Из-за этого в городе отключили подачу электроэнергии, а местные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Спустя сутки люди начали возвращаться обратно, хотя в регионе впоследствии было зафиксировано более 10 землетрясений.

Ньирагонго находится недалеко от озера Киву, его высота – 3470 метров. Последнее крупное извержение вулкана было зимой 2002-го: тогда погибли более 250 человек, а пятая часть города Гома была разрушена.