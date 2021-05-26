Адвокат обжаловал задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Защитник российской гражданки Софии Сапеги подал жалобу на ее задержание в белорусской столице, сообщил адвокат Александр Филанович.

"Подана жалоба в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софии",– сказал он Sputnik.

По его словам, к защите Сапеги присоединились еще два адвоката, но они пока не смогли попасть к ней в СИЗО КГБ.

"Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания. Согласно УПК Республики Беларусь данная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух суток в суде в закрытом заседании", – пояснил Филанович.

Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Софии в судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания.

У адвоката Протасевича та же ситуация

У адвоката Романа Протасевича схожая проблема – защитник не может второй день попасть к своему доверителю.

"Я подала вторую жалобу на недопуск меня к нему", – сообщила Sputnik Инесса Оленская.

Она также проинформировала о том, что направила ходатайство о медицинском освидетельствовании Протасевича.

Задержание Протасевича и Сапеги

Гражданка России София Сапега была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.

София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

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