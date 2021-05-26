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Адвокат обжаловал задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги
26.05.2021 18:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Защитник российской гражданки Софии Сапеги подал жалобу на ее задержание в белорусской столице, сообщил адвокат Александр Филанович.
© Sputnik / Максим Блинов
"Подана жалоба в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софии",– сказал он Sputnik.
По его словам, к защите Сапеги присоединились еще два адвоката, но они пока не смогли попасть к ней в СИЗО КГБ.
"Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания. Согласно УПК Республики Беларусь данная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух суток в суде в закрытом заседании", – пояснил Филанович.
Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Софии в судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания.
У адвоката Протасевича та же ситуация
У адвоката Романа Протасевича схожая проблема – защитник не может второй день попасть к своему доверителю.
"Я подала вторую жалобу на недопуск меня к нему", – сообщила Sputnik Инесса Оленская.
Она также проинформировала о том, что направила ходатайство о медицинском освидетельствовании Протасевича.
Задержание Протасевича и Сапеги
Гражданка России София Сапега была снята с самолета Ryanair вместе с оппозиционером Романом Протасевичем 23 мая. Рейс следовал из Афин в Вильнюс и совершил экстренную посадку в Минске.
София Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.
Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.
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Из-за очередей в следственный изолятор КГБ Беларуси адвокаты не могут попасть на встречу с задержанной.
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