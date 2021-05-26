На пляжи Британии выбросило почти тонну чистейшего кокаина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. На пляжах графства Восточный Сассекс в Британии прохожие обнаружили почти тонну кокаина, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Стоимость двух партий - порядка 900 килограмм - оценена в 80 миллионов фунтов стерлингов, это около 113 миллионов долларов.

Наркотики были завернуты в специальную упаковку, которая не пропускает воду, и привязаны к спасательным жилетам.

"Партии обнаружены относительно близко друг к другу в течение нескольких часов. Потому мы не уверены, что там (в воде – прим.) больше ничего не плавает", - отметил представитель местных правоохранительных органов.

Власти уже начали расследование в связи с инцидентами на побережье. Пробы подтвердили, что в пакетах находится чистый кокаин.

Как считают правоохранительные органы, наркотики, вероятно, приплыли из Южной Америки и были предназначены для рынка Великобритании.

Это далеко не первая такая находка у берегов острова. В 2017 году были обнаружены две партии кокаина, которые выбросило на пляжи Норфолка. Общий вес наркотиков составлял более 350 кг.

А в феврале 2021 года британская полиция изъяла в порту Портсмута рекордную партию кокаина. Вес "запрещенки" составил две тонны, а стоимость превысила 184 миллиона фунтов стерлингов (это около 260 миллионов долларов).

В этом случае кокаин перевозили в контейнерах для бананов. Партию везли из Колумбии.