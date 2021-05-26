Восемь человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Восемь человек стали жертвами стрельбы в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Преступление было совершено утром на сортировочной станции – в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу.

Подозреваемый перед тем, как совершить массовое убийство, сначала поджег свой дом, а затем отправился на встречу профсоюза VT, где устроил стрельбу.

По данным СМИ, стрелок также скончался.

"По информации, которую мы имеем сейчас, есть погибшие и многочисленные раненые … Сейчас я могу подтвердить, что есть восемь жертв, которые скончались, и один подозреваемый, также скончался", - сказал представитель окружной полиции Рассел Дэвис, уточнив, что всего скончались девять человек.

Полиция предупредила, что расследование идет, и информация о погибших еще может меняться, их число может возрасти.

В Белом доме заявили, что следят за ситуацией в Сан-Хосе.