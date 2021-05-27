Словакия запретила белорусским самолетам полеты над своей территорией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Власти Словакии решили ввести запрет на полеты над своей территорией самолетов белорусской авиакомпании. Ограничения в том числе касаются и приема лайнеров "Белавиа" в аэропортах страны, сообщил в Twitter глава МИД республики Иван Корчок.

Он отметил, что Словакия запретила полеты исходя из решения саммита Европейского Совета.

"Это наша четкая реакция на неприемлемые действия и нарушение законов белорусским режимом", - подчеркнул Корчок.

Кто еще запретил

Первыми об аналогичных мерах сообщили правительства Великобритании. После о запрете заявили Литва, Латвия, Польша, Украина, Франция, Финляндия, Чехия (с 28 мая). Испания не вводила ограничения в отношении "Белавиа", но 26 мая самолет Минск - Барселона так и не прибыл в точку назначения: он долгое время кружил у белорусско-польской границы и в итоге вернулся в Национальный аэропорт. Гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец позже рассказал , что воздушный путь проходит через Францию, которая предупредила, что не пропустит лайнер.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair 23 мая летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Саперы обследовали воздушное судно, взрывчатых веществ не обнаружили.

На борту самолета находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали . Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Страны Евросоюза, журналисты и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, после чего на саммите ЕС некоторые государства-члены союза приняли решение ввести ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика и использования воздушного пространства Беларуси.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил , что действия властей Беларуси при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

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