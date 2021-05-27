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Словакия запретила белорусским самолетам полеты над своей территорией

27.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. Власти Словакии решили ввести запрет на полеты над своей территорией самолетов белорусской авиакомпании. Ограничения в том числе касаются и приема лайнеров "Белавиа" в аэропортах страны, сообщил в Twitter глава МИД республики Иван Корчок.

Он отметил, что Словакия запретила полеты исходя из решения саммита Европейского Совета.

"Это наша четкая реакция на неприемлемые действия и нарушение законов белорусским режимом", - подчеркнул Корчок.

Кто еще запретил

Первыми об аналогичных мерах сообщили правительства Великобритании. После о запрете заявили Литва, Латвия, Польша, Украина, Франция, Финляндия, Чехия (с 28 мая). Испания не вводила ограничения в отношении "Белавиа", но 26 мая самолет Минск - Барселона так и не прибыл в точку назначения: он долгое время кружил у белорусско-польской границы и в итоге вернулся в Национальный аэропорт. Гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец позже рассказал, что воздушный путь проходит через Францию, которая предупредила, что не пропустит лайнер.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair 23 мая летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Саперы обследовали воздушное судно, взрывчатых веществ не обнаружили.

© CC0 / Pexels
Польша запретила полеты белорусских самолетов над своей территорией

На борту самолета находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Страны Евросоюза, журналисты и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, после чего на саммите ЕС некоторые государства-члены союза приняли решение ввести ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика и использования воздушного пространства Беларуси.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Беларуси при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

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Теги: Минск
 
 
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Страна стала девятым государством, которое запретила летать белорусскому перевозчику к себе, это связано с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.
 
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