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Словакия запретила белорусским самолетам полеты над своей территорией
27.05.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая – Sputnik. Власти Словакии решили ввести запрет на полеты над своей территорией самолетов белорусской авиакомпании. Ограничения в том числе касаются и приема лайнеров "Белавиа" в аэропортах страны, сообщил в Twitter глава МИД республики Иван Корчок.
Он отметил, что Словакия запретила полеты исходя из решения саммита Европейского Совета.
"Это наша четкая реакция на неприемлемые действия и нарушение законов белорусским режимом", - подчеркнул Корчок.
Кто еще запретил
Первыми об аналогичных мерах сообщили правительства Великобритании. После о запрете заявили Литва, Латвия, Польша, Украина, Франция, Финляндия, Чехия (с 28 мая). Испания не вводила ограничения в отношении "Белавиа", но 26 мая самолет Минск - Барселона так и не прибыл в точку назначения: он долгое время кружил у белорусско-польской границы и в итоге вернулся в Национальный аэропорт. Гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец позже
Инцидент с самолетом Ryanair
Самолет Ryanair 23 мая летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Саперы обследовали воздушное судно, взрывчатых веществ не обнаружили.
На борту самолета находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его
Страны Евросоюза, журналисты и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, после чего на саммите ЕС некоторые государства-члены союза приняли решение ввести ограничения в отношении белорусского авиаперевозчика и использования воздушного пространства Беларуси.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз
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Страна стала девятым государством, которое запретила летать белорусскому перевозчику к себе, это связано с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.
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