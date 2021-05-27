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МИД России оказывает помощь задержанной в Минске Софии Сапеги
27.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая - Sputnik. Посольство России получило консульский доступ к Софии Сапеге сразу после окончания предусмотренных законами Беларуси юридических процедур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наш консул ее посетил, мы с ней на связи. Соответственно она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены. Поддерживается контакт с ее родителями, причем постоянно", - заявила Захарова в эфире радио "Эхо Москвы".
По словам представителя МИД, россиянка получает поддержку в вопросах отстаивания своих прав. Пока обвинение не предъявлено, это должны сделать в течение десяти дней. Минск уведомил российских дипломатов о продлении срока ареста на два месяца.
Гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского "Беларусь головного мозга"
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Протасевича и Сапегу арестовали после экстренного приземления в Минске 23 мая самолета "Афины-Вильнюс". Пилоты Ryanair пошли на этот шаг, когда диспетчеры передали сообщения о минировании лайнера.
Кто такая София Сапега
Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".
В вузе
Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посольство России в Минске постоянно контактирует с родителями россиянки Софии Сапеги.
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