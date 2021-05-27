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МИД России оказывает помощь задержанной в Минске Софии Сапеги

27.05.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Посольство России получило консульский доступ к Софии Сапеге сразу после окончания предусмотренных законами Беларуси юридических процедур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наш консул ее посетил, мы с ней на связи. Соответственно она не высказывала жалоб по условиям ее содержания и обращения с ней, ее просьбы бытового плана были удовлетворены. Поддерживается контакт с ее родителями, причем постоянно", - заявила Захарова в эфире радио "Эхо Москвы".

По словам представителя МИД, россиянка получает поддержку в вопросах отстаивания своих прав. Пока обвинение не предъявлено, это должны сделать в течение десяти дней. Минск уведомил российских дипломатов о продлении срока ареста на два месяца.

Гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем.

Девушке вменяются обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. 25 мая по телеканалу СТВ показали видео, где Сапега признается в ведении Telegram-канала "Черная книга Беларуси". Этот ресурс публикует личные данные и также был признан экстремистскими.

Протасевича и Сапегу арестовали после экстренного приземления в Минске 23 мая самолета "Афины-Вильнюс". Пилоты Ryanair пошли на этот шаг, когда диспетчеры передали сообщения о минировании лайнера.

Кто такая София Сапега

Сапега – гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза". 

В вузе заявили, что девушку задержали в Минске необоснованно и "под надуманным предлогом". Там отметили, что студентка возвращалась из отпуска, в Вильнюсе ее ожидала защита магистерской работы.

Ранее госСМИ Беларуси сообщили, что именно подруга Романа Протасевича помогла обнаружить его на борту самолета.

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Теги: Минск
 
 
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посольство России в Минске постоянно контактирует с родителями россиянки Софии Сапеги.
 
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