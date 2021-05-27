На территорию посольства Беларуси в Литве забросили бутылки с краской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая – Sputnik. На участок, где расположено диппредставительство Беларуси в Литве, забросили стеклянные бутылки с краской. Об этом сообщает литовская полиция.

Инцидент произошел утром в среду. Литовские правоохранители получили сообщение о том, что на территории посольства найдены предметы - две стеклянные бутылки, наполненные краской. Одна из бутылок была разбита. К бутылкам были привязаны красно-белые полоски.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Посольство Беларуси в Литве находится в Вильнюсе на улице Миндауго.

Напомним, после воскресного инцидента с самолетом Raynair, который летел из Афин в литовскую столицу и вынужденно сел в Минске из-за сообщения о минировании, официальный Вильнюс заявил о том, что Литва закрывает воздушное пространство для Беларуси.

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