|
Жалобу адвокатов на задержание россиянки Сапеги суд рассмотрит 28 мая
27.05.2021 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Жалоба адвокатов россиянки Софии Сапеги на ее задержание будет рассмотрена 28 мая в суде в Минске, сообщил Sputnik ее адвокат Александр Филанович.
"Судебное обжалование задержания назначено на завтра, в первой половине дня", - сообщил адвокат.
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитники задержанной в воскресенье девушки настаивают на том, чтобы ее из СИЗО КГБ доставили на судебное заседание.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)